El Municipio abrió la inscripción para la primera fecha de los Intercolegiales de Atletismo, organizada por el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), que se realizará el 21 de mayo a las 08:30 en la Pista Justo Ernesto Román del Parque de los Deportes, destinada a estudiantes de instituciones educativas de Mar del Plata y Batán.

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Desde la Dirección de Deporte Social informaron que la inscripción ya se encuentra habilitada a través del enlace www.bit.ly/IntercolegialesAtletismo, donde los interesados podrán completar el formulario correspondiente a la edición 2026.

La propuesta está dirigida a estudiantes nacidos entre 2007 y 2014, distribuidos en tres categorías: Menor (2012, 2013 y 2014), Cadete (2010 y 2011) y Juvenil (2007, 2008 y 2009).

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La jornada inicial de competencia tendrá lugar en la Pista Justo Ernesto Román, ubicada en el Parque de los Deportes, uno de los principales escenarios del atletismo local.

Como requisito obligatorio, se deberá ingresar en www.mardelplata.gob.ar/competenciasintercolegiales2026 para leer el reglamento y descargar la planilla de inscripción, que deberá presentarse firmada y sellada por las autoridades de cada institución educativa para certificar la pertenencia de los alumnos.

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Desde el Municipio adelantaron que el calendario continuará con una segunda fecha (inscripción del 15 al 19 de junio) y una tercera fecha (registro del 14 al 18 de septiembre).