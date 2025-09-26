En el marco de un operativo de prevención de infracciones a la Ley 23.737, personal del Servicio Penitenciario Bonaerense incautó marihuana a una mujer de 22 años que intentaba ingresar a la Unidad Penal N° 15 de Batán.

Durante una requisa realizada por efectivos de seguridad, le secuestraron diez envoltorios con un total de 10,7 gramos de cannabis. Posteriormente, el test de orientación confirmó que se trataba de esa sustancia.

El procedimiento fue informado a la fiscal de Estupefacientes, Daniela Ledesma, quien dispuso la formación de una causa por “Suministro de estupefacientes agravado en grado de tentativa”, pero no adoptó medidas restrictivas de libertad contra la imputada, aunque se labraron las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó en manos de la UFI de Estupefacientes, en el marco de los controles que se realizan de manera habitual en el penal para evitar el ingreso de sustancias prohibidas.

