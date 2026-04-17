Unidad Penal 15

Intentó ingresar a la cárcel con pastillas y cocaína envuelta en un preservativo
El procedimiento se realizó durante una requisa de visitas. La imputada quedó a disposición de la Justicia.
El procedimiento se realizó durante una requisa de visitas. La imputada quedó a disposición de la Justicia.
La imputada tenía 18 años y llevaba consigo un envoltorio con 4,9 gramos de clorhidrato de cocaína. La sustancia fue secuestrada por el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Lo descubrieron durante una requisa de rutina y el joven de 24 años fue imputado por "Tenencia simple de estupefacientes".
El hecho ocurrió en la Unidad Penal N° 15 y a la mujer se le formó una causa por “suministro de estupefacientes agravado en grado de tentativa”.
Ocurrió en la Unidad Penal N°15 de Batán. La mujer aprovechó el horario de visitas, pero fue descubierta por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El programa se trata de un proceso de transformación de la disciplina interna que se desarrolla en las cárceles bonaerenses con la aplicación de los principios de la justicia restaurativa.
La semana pasada internos de la cárcel de Batán, que se encuentran en el Programa Recupertar Vidas, participaron de un encuentro frente a Biguá Classic. Además, para fomentar la inclusión, se le dio lugar al Taller de Braille.