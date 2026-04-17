Una mujer de 42 años fue aprehendida en la Unidad Penal N°15 de Batán, acusada de intentar ingresar estupefacientes durante una requisa de visitas, en un procedimiento llevado a cabo por personal de la Comisaría Octava.

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El hecho se registró cuando, en el marco de los controles de rutina, se detectó que la imputada ocultaba en su zona íntima un preservativo que contenía sustancias prohibidas.

Tras la inspección, los efectivos secuestraron cinco envoltorios de nylon con una sustancia blanca compatible con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 18,3 gramos, además de un envoltorio adicional con 100 pastillas de tipo psicotrópico sin identificar.

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La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Estupefacientes, con intervención de Rodolfo Moure, quien dispuso la posterior libertad de la imputada, quedando a disposición de la Justicia.

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