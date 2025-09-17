Un interno de 52 años fue imputado por “Tenencia simple de estupefacientes”, luego de que en una requisa de rutina en la Unidad Penal N° 15 de Batán, ubicada en la Ruta 88 a la altura del kilómetro 8,5, le encontraran envoltorios con marihuana y cocaína.

El procedimiento fue realizado por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, en el marco del “Operativo Prevención Infracción Ley 23.737”, y durante el control hallaron en el bolsillo del preso doce envoltorios de goma, hechos con globos de bombucha, con nueve gramos de marihuana.

Además, los agentes secuestraron veinte envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, con un peso total de seis gramos.

En este sentido, desde la UFI de Estupefacientes dispusieron la formación de actuaciones caratuladas “Tenencia simple de estupefacientes”, la notificación formal al imputado y la realización de las diligencias correspondientes.

