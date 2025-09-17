tráfico de cocaína

Durante una requisa, le encontraron cocaína y marihuana a un preso de la Unidad Penal N° 15 de Batán
El interno tiene 52 años y escondía las sustancias en un bolsillo de su pantalón.
El interno tiene 52 años y escondía las sustancias en un bolsillo de su pantalón.
Mientras en los barrios vulnerables se comercializa cocaína “prácticamente en un 90%", el éxtasis y el tusi son tendencia en la clase alta. El fiscal especializado en estupefacientes, Leandro Favaro, cuenta la cruda realidad de las drogas en la ciudad.
Tras ocho allanamientos, aprehendieron a tres hombres y tres mujeres, y secuestraron una gran variedad de drogas.
En seis allanamientos, detuvieron a dos hombres y cinco mujeres. Secuestraron cinco celulares, dos balanzas, dinero en efectivo y cocaína.
Fueron interceptados en un complejo de cabañas de la localidad neuquina de Caviahue. También realizaron ocho allanamientos simultáneos en la ciudad de Córdoba, CABA y la provincia de Buenos Aires
Son investigadas por la Justicia federal por integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de estupefacientes, introducir dólares falsos en Estados Unidos y realizar diversas maniobras de lavado de activos. La organización distribuía la droga a través de envíos postales internacionales des