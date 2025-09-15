En el marco de un operativo de prevención, personal del Servicio Penitenciario Bonaerense secuestró casi cinco gramos de cocaína durante una requisa de rutina en la Unidad Penal N° 15 de Batán, ubicada en la Ruta 88, kilómetro 8,5.

De acuerdo a las fuentes policiales, un recluso de 24 años había escondido la sustancia prohibida en una factura de panadería y puntualmente serían 4,5 gramos.

Luego del secuestro, las autoridades realizaron el test de orientación, que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Tras ello, llevaron a cabo las diligencias de rigor y en el caso tomó intervención la UFI Temática de Estupefacientes, que imputó al acusado por “Tenencia simple de estupefacientes”.



