Encontraron casi cinco gramos de cocaína adentro de una factura en la Unidad Penal N° 15 de Batán
Lo descubrieron durante una requisa de rutina y el joven de 24 años fue imputado por "Tenencia simple de estupefacientes".
En el marco de un operativo de prevención, personal del Servicio Penitenciario Bonaerense secuestró casi cinco gramos de cocaína durante una requisa de rutina en la Unidad Penal N° 15 de Batán, ubicada en la Ruta 88, kilómetro 8,5.
De acuerdo a las fuentes policiales, un recluso de 24 años había escondido la sustancia prohibida en una factura de panadería y puntualmente serían 4,5 gramos.
Luego del secuestro, las autoridades realizaron el test de orientación, que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.
Tras ello, llevaron a cabo las diligencias de rigor y en el caso tomó intervención la UFI Temática de Estupefacientes, que imputó al acusado por “Tenencia simple de estupefacientes”.
