Un hombre de 47 años fue detenido durante la madrugada de este martes tras amenazar a personal de la Patrulla Municipal y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), y resistirse al accionar de los efectivos.

Ads

El procedimiento ocurrió poco después de la medianoche en Almirante Brown al 3100. Allí, los agentes encontraron al hombre durmiendo en el ingreso de una vivienda y le solicitaron que retirara sus pertenencias y abandonara el lugar, de acuerdo con la normativa municipal.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre reaccionó con amenazas. Les dijo a los agentes que conseguiría un arma de fuego y un machete para atacarlos. Luego escapó a pie por avenida Colón.

Puede interesarte

La persecución finalizó en la esquina de avenida Colón y Catamarca. Con apoyo del Comando de Patrullas, los efectivos lograron reducirlo tras un breve forcejeo. Durante la requisa comprobaron que no llevaba armas ni otros elementos peligrosos.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Segunda. La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, inició una causa por resistencia a la autoridad y ordenó las actuaciones de rigor junto con el traslado del imputado a sede judicial.

Ads

Ads