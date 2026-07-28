Personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) recuperó una motocicleta con pedido de secuestro activo desde el 11 de octubre de 2024 y aprehendió a una mujer de 30 años por encubrimiento, tras un operativo preventivo realizado en el barrio Primera Junta.

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El procedimiento se inició en Buenos Aires y Vieytes cuando los efectivos interceptaron una motocicleta Zanella ZB 110 de color gris que circulaba sin chapa patente visible y cuya conductora no llevaba el casco reglamentario.

Al verificar la numeración de cuadro y motor en el sistema informático policial, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro activo emitido por la Comisaría Decimosexta en el marco de una causa por hurto agravado.

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Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del motovehículo y a la aprehensión de la conductora.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, avaló el procedimiento, dispuso la formación de una causa por encubrimiento y otorgó la libertad de la imputada en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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