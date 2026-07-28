Tres hombres de 38, 29 y 26 años fueron imputados por el robo a una zapatería ubicada sobre la avenida Libertad al 5900, en un procedimiento realizado durante la madrugada de este martes por personal del Comando de Patrullas.

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El hecho ocurrió en el comercio de calzados Salzano, donde los delincuentes rompieron la vidriera frontal para ingresar al local y llevarse varios pares de zapatillas y otros artículos.

Tras el aviso al 911, el propietario del negocio aportó datos sobre los sospechosos y explicó que dos de ellos habían regresado al lugar para señalar que el tercer involucrado se encontraba en la zona de avenida Champagnat y Chacabuco intentando vender los productos robados, que llevaba dentro de una bolsa de consorcio. Según relató, los tres comenzaron a discutir porque la mercadería ya no estaba en poder de ninguno de ellos.

Con esa información, efectivos policiales se dirigieron al sector indicado y lograron identificar a los tres sospechosos, quienes quedaron imputados en el marco de una causa por robo.

Durante el operativo se realizaron rastrillajes en la zona, aunque no fue posible recuperar los elementos sustraídos del comercio.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, cuyo titular, Leandro Arévalo, dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo, de acuerdo con el artículo 60 del Código Procesal Penal. Los tres imputados recuperaron la libertad, aunque deberán presentarse ante la Justicia para continuar con el proceso.

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