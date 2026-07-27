Un hombre de 40 años, identificado como Raúl Diego Coliguante, fue asesinado a puñaladas este lunes en la vía pública en la zona de barrio Fray Luis Beltrán, tras una disputa familiar originada por el ruido de una moto.

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El hecho ocurrió en Felipe de Arana 5400 y es investigado por la Fiscalía a cargo de Carlos Russo.

Según las primeras informaciones, la víctima se encontraba junto a su motocicleta cuando una mujer le recriminó por el ruido. Tras un intercambio verbal, la situación escaló rápidamente cuando salieron tres vecinos, quienes lo atacaron con armas blancas, asestándole entre tres y cuatro puñaladas.

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De acuerdo a la investigación, los agresores serían dos hermanos de 39 y 28 años, además de otro de 24, quienes tendrían un vínculo familiar con la víctima, ya que serían primos. El ataque se produjo en plena vía pública y derivó en la muerte del hombre a raíz de las heridas recibidas.

En el marco del operativo policial, dos de los sospechosos fueron detenidos en primera instancia, mientras que el tercero (el de 24 años) se dio a la fuga, aunque posteriormente se presentó de manera voluntaria en la comisaría. Permanece alojado en la Comisaría Séptima a la espera de ser trasladado a la Unidad Penal de Batán.

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La causa quedó en manos del fiscal Carlos Russo, quien dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.

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