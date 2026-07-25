Una mujer de 50 años fue detenida este sábado luego de intentar llevarse diez cajas de perfumes sin pagar de un comercio ubicado sobre la calle Rivadavia al 2300.

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El hecho ocurrió durante un operativo de seguridad por las Vacaciones de Invierno. Según informaron fuentes policiales, la mujer tomó diez cajas de perfumes de 30 mililitros, de fragancia símil importada, e intentó salir del local sin abonarlas.

La maniobra fue advertida por empleados del comercio, quienes lograron retenerla hasta que llegaron efectivos de Infantería.

Al identificar a la sospechosa, la Policía comprobó que tenía un pedido de captura activo por una causa de hurto, vigente desde el 25 de febrero de 2026 y solicitado por el Juzgado Correccional N.º 2.

La fiscal de Flagrancia, Ana María Caro, dispuso que se le iniciara una causa por hurto en grado de tentativa, su traslado a la Unidad Penal N.º 50 y su posterior presentación ante la Justicia.

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En tanto, los diez perfumes recuperados fueron devueltos al comercio.

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