Un hombre de 35 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Primera, tras protagonizar disturbios en la vía pública, en la intersección de Diagonal Pueyrredon y la Peatonal San Martín, en pleno centro de Mar del Plata.

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El procedimiento se concretó cuando el individuo fue advertido confrontando con otras personas y generando incidentes en la zona. Al arribar los efectivos que realizaban recorridas preventivas, el hombre adoptó una actitud hostil y desobedeció las órdenes impartidas.

Ante esta situación, el personal policial debió reducirlo para concretar su aprehensión y restablecer el orden en el sector.

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Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Correccional Nº2, que quedó a cargo de la intervención judicial correspondiente.

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