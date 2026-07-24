Incidentes en la Peatonal: detuvieron a un hombre por generar disturbios
El imputado desobedeció a los efectivos y adoptó una actitud hostil al momento de la intervención. La causa quedó en manos del Juzgado Correccional Nº2.
Un hombre de 35 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Primera, tras protagonizar disturbios en la vía pública, en la intersección de Diagonal Pueyrredon y la Peatonal San Martín, en pleno centro de Mar del Plata.
El procedimiento se concretó cuando el individuo fue advertido confrontando con otras personas y generando incidentes en la zona. Al arribar los efectivos que realizaban recorridas preventivas, el hombre adoptó una actitud hostil y desobedeció las órdenes impartidas.
Ante esta situación, el personal policial debió reducirlo para concretar su aprehensión y restablecer el orden en el sector.
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Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Correccional Nº2, que quedó a cargo de la intervención judicial correspondiente.