Un joven de 18 años fue aprehendido acusado de participar en el intento de robo de una motocicleta en la zona de 9 de Julio y San Luis.

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El hecho ocurrió pasada la medianoche, cuando un vecino llamó al 911 luego de observar a dos hombres que llevaban una moto de tiro por la vía pública. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas fueron orientados por un testigo, quien indicó hacia dónde habían escapado los sospechosos.

Pocos metros después, los policías encontraron a los dos jóvenes trasladando una Motomel Blitz 110. Al advertir la presencia del patrullero, ambos abandonaron el vehículo y comenzaron a correr en distintas direcciones.

Tras una breve persecución, uno de ellos fue alcanzado en la esquina de 9 de Julio y Mitre. El segundo logró escapar y continúa siendo buscado.

Otro móvil policial quedó a cargo de la moto abandonada y secuestró una pinza cortacandado que fue encontrada en el lugar.

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Al revisar el vehículo, los efectivos comprobaron que tenía la parte delantera dañada, los cables de encendido manipulados y el tambor de arranque y la traba del volante forzados.

La UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, inició una causa por robo en grado de tentativa. Además, dispuso la devolución de la moto a su propietaria y el traslado del acusado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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