Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta esclareció el robo ocurrido en una panadería de Mar del Plata y recuperó parte de los objetos sustraídos tras un allanamiento ordenado por la Justicia.

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El hecho había ocurrido en la panadería Bogaty, ubicada en San Juan al 2700, donde durante la madrugada un delincuente ingresó tras violentar el acceso y robó una balanza comercial, un televisor de 32 pulgadas y dinero en efectivo.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al presunto responsable, un hombre de 39 años que actualmente permanece alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán. El sospechoso había sido detenido el pasado 14 de julio por personal de la misma dependencia, acusado de un robo agravado por efracción en grado de tentativa, tras un operativo coordinado entre el 911, el Centro de Operaciones y Monitoreo y móviles policiales.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 1 autorizó un allanamiento en una vivienda de Alvarado al 4200. Allí se secuestraron dos televisores, uno Panasonic de 32 pulgadas y otro Sanyo de 24 pulgadas, ambos vinculados a la causa investigada.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 6, a cargo de la fiscal Romina Díaz, dispuso notificar al imputado de la formación de una nueva causa y ordenó la exhibición y posterior restitución de los bienes recuperados a su propietario. De esta manera, la investigación permitió esclarecer el robo y ampliar la imputación del detenido, quien continúa a disposición de la Justicia.



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