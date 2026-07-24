Personal de la Comisaría Séptima, con apoyo de distintas dependencias policiales y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Zacagnini, en el marco de la investigación por un robo ocurrido el 6 de julio en un comercio de la calle Acevedo, donde dos delincuentes sustrajeron dinero en efectivo sin exhibir armas ni provocar lesiones a la propietaria.

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El procedimiento se concretó a partir de las tareas investigativas desarrolladas tras el hecho, que permitieron reunir indicios suficientes para solicitar la orden judicial correspondiente en el domicilio de Chubut al 1500.

Durante el registro del inmueble, los efectivos identificaron a un joven de 24 años y procedieron al secuestro de un teléfono celular, un par de zapatillas, prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas durante el ilícito y una munición calibre .38.

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La causa continúa en etapa de investigación, con el objetivo de determinar la participación de los implicados y dar con el resto de los responsables.

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