Allanamiento en barrio Zacagnini: secuestraron elementos vinculados con el robo a un comercio
Los efectivos identificaron a un joven de 24 años. Entre los elementos secuestrados, se encuentra una munición calibre .38.
Los efectivos identificaron a un joven de 24 años. Entre los elementos secuestrados, se encuentra una munición calibre .38.
El hecho ocurrió el domingo en Esquiú al 2200 y hoy allanaron una vivienda situada en Los Quebrachos entre Godoy Cruz y Arana, pero sin hallar a los otros dos ladrones involucrados.
Ocurrió en una vivienda del barrio Zacagnini. El pasado 28 de había robado en un comercio, tras colocarle un cuchillo en el cuello al empleado.
Lo informó OSSE tras la habilitación de los trabajos que permitieron extender la red. Se trabajó sobre el tendido de 8650 metros de cañería y 646 conexiones domiciliarias.
Ocurrió en un local de avenida Tejedor al 2600. El comerciante fue quien le quitó varias gorras que se había colocado en la cabeza.
El malviviente de 33 años era buscado desde el 28 de octubre. La herida de arma de fuego fue generada durante otro hecho delictivo ocurrido hace algunos días.
La concentración tuvo lugar en Zacagnini y la Costa. Buscaron visibilizar la problemática de las obras sin habilitaciones que se realizan en el lugar.