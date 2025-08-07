Efectivos policiales allanaron hoy un domicilio ubicado en Los Quebrachos entre Godoy Cruz y Arana, en busca de dos delincuentes que fueron identificados como los autores del robo de una moto en la madrugada del domingo en el barrio Zacagnini. El tercer malviviente fue aprehendido el mismo día que cometieron el ilícito.

Ads

El pasado domingo, denunciaron que tres sujetos habían robado elementos de autos estacionados en Esquiú al 2100, por lo que personal policial de la Comisaría Séptima se presentó en la misma zona por la calle Marie Curie y dieron con los sospechosos, quienes llevaban una moto a tiro y al advertir la presencia del móvil, tiraron el rodado y los bienes robados e ingresaron a un baldío.

En ese marco, las autoridades verificaron el lugar y los domicilios de la manzana, y detuvieron a un hombre de 38 años en Marie Curie al 4500. Tras ello, iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Robo”, notificaron al imputado y lo trasladaron a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Ads

Puede interesarte

Luego de esa situación, el martes pasado un joven de 20 años se presentó en la comisaría y aseguró que la moto robada era de su propiedad, y que había sido sustraída mientras que la guardaba en la vivienda de un amigo, en Esquiú al 2200. El hecho fue confirmado debido a filmaciones de cámaras de seguridad.

Finalmente, después de varias tareas de campo, la Policía logró identificar a los otros autores del hecho investigado, pero en el allanamiento que se realizó este jueves no pudieron encontrarlos y por ende, insertaron un pedido de captura para ambos delincuentes.

Ads