Identificaron al conductor que atropelló a un ciclista, escapó y se negó al test de alcoholemia
El hombre, de 35 años, fue demorado tras un operativo policial. La víctima, de 46 años, permanece internada en el HIGA con graves lesiones.
El hombre, de 35 años, fue demorado tras un operativo policial. La víctima, de 46 años, permanece internada en el HIGA con graves lesiones.
El periodista especializado en policiales, Fernando del Río, desarrolló una herramienta para conocer qué tipos de hechos ocurren en la ciudad. Aseguró que hay problemas con el consumo y el narcomenudeo, pero “no de narcotráfico a gran escala”.
Según declaró el dueño de casa, había escuchado ruidos y golpes en el acceso principal y, al salir a verificar, sorprendió a un hombre armado ingresando a la propiedad.
Un hombre de 24 años fue aprehendido este lunes acusado de tenencia ilegal de arma de fuego, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones en la vía pública.
El hombre posee procesamientos por lesiones culposas, amenazas calificadas y encubrimiento.
Allanaron un point de drogas en el barrio El Progreso, donde se secuestró cocaína y marihuana fraccionada para la venta.
Trataron de llevarse una pava eléctrica, caños, cables y térmicas.
Trató de darse a la fuga, pero fue interceptado a las pocas cuadras.
El operativo se llevó a cabo en Mar del Plata, Quilmes y la provincia de Rio Negro.
El hombre posee procesos penales por tentativa de robo agravado, abuso sexual con acceso carnal y privación ilegal de la libertad.
El hecho, sorprendente, ocurrió en Luro y Juncal. El hombre del auto fue aprehendido el nosocomio.
La damnificada había dejado el aparato en el mostrador del local, quedando registrado el hecho en filmaciones.