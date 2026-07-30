“El homicidio es un hecho extremo, la sensación de inseguridad la provoca el delito menor”

El periodista especializado en policiales, Fernando del Río, desarrolló una herramienta para conocer qué tipos de hechos ocurren en la ciudad. Aseguró que hay problemas con el consumo y el narcomenudeo, pero “no de narcotráfico a gran escala”.