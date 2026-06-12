La muerte de Luis Badoza, el comerciante de 75 años que había sido brutalmente golpeado durante un asalto en el bar "El 22" de la zona norte de Mar del Plata, volvió a poner el foco en la búsqueda de Claudio Daniel González, el principal sospechoso del ataque y sobre quien pesa un pedido de captura difundido por la fiscalía. La carátula es homicidio en ocasión de robo.

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Badoza había sido víctima de un violento robo ocurrido el pasado 15 de mayo en el local gastronómico ubicado en la esquina de Carballo y Río Negro. Durante el hecho, un delincuente ingresó armado, exigió la recaudación y, al encontrar resistencia por parte del propietario, lo atacó a golpes utilizando una banqueta del comercio.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir la secuencia del ataque que dejó al comerciante gravemente herido. Tras permanecer internado y ser sometido a una intervención quirúrgica, había recibido el alta médica, pero en las últimas horas se confirmó su fallecimiento.

En el marco de la investigación, la fiscalía difundió la identidad de Claudio Daniel González como el hombre buscado por el hecho y solicitó la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Con el fallecimiento de Badoza, la causa adquiere una nueva dimensión judicial, ya que deberá determinarse si existe una relación directa entre las lesiones sufridas durante el asalto y la muerte del comerciante.

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Las autoridades solicitan que cualquier información que permita localizar a González sea comunicada de manera inmediata a los canales oficiales de la Justicia o a la dependencia policial más cercana.

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