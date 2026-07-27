Una camioneta de la empresa Andreani fue robada a mano armada mientras su conductor entregaba encomiendas en la zona de Madariaga al 2400.

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Según contó el empleado, de 30 años, fue sorprendido por dos delincuentes. Uno de ellos mostró un arma de fuego y lo amenazó para llevarse una Renault Kangoo Express identificada con el logo de la firma.

Tras un operativo de búsqueda, personal del Comando de Patrullas encontró el utilitario abandonado en República Árabe Siria y Alberti. El vehículo tenía un pedido de secuestro activo por el robo denunciado.

La Fiscalía ordenó la intervención de Policía Científica y de un perito verificador. Luego de las actuaciones, la camioneta será devuelta a su propietario.

La investigación continúa para identificar y detener a los autores del asalto.

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