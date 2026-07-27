Robaron una camioneta de Andreani a mano armada y la encontraron abandonada
Dos delincuentes sorprendieron al conductor mientras realizaba una entrega. El vehículo fue recuperado poco después y la Policía busca identificar a los responsables.
Dos delincuentes sorprendieron al conductor mientras realizaba una entrega. El vehículo fue recuperado poco después y la Policía busca identificar a los responsables.
El vehículo había sido sustraído días atrás durante un asalto. La Policía realizó un allanamiento en una vivienda del barrio y secuestró el automóvil buscado.
El operativo se realizó en una vivienda de Bolivia al 500 tras el rastreo satelital de una camioneta sustraída. Secuestraron vehículos robados, celulares y un programador de llaves.
Dos jóvenes armados interceptaron a la chofer durante un viaje y la amenazaron para concretar el robo en las afueras de la ciudad.
El hombre fue aprehendido a las pocas cuadras por la policía.
El malviviente fue sorprendido al intentar robar un auto estacionado.
El vehículo fue sustraído en David Ortega y 25 de Mayo, y hoy la Policía lo vio en Nasser y Alvarado, donde iniciaron una persecución hasta detener a su conductor.
Entre los delitos previos, se encuentran robos agravado por el uso de arma de fuego.
El sujeto rompió la ventana de una Kangoo para cometer el ilícito.
Un vehículo con pedido de secuestro fue rescatado luego de una persecución policial que culminó con la aprehensión de un hombre y una mujer, imputados por el delito de encubrimiento. El rodado había sido sustraído previamente en la ciudad de Balcarce.
El hecho ocurrió el miércoles y el vehículo fue detectado por medio de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).
El procedimiento se realizó en una vivienda de San Salvador al 9900. Incautaron una batea y dos camionetas con búsqueda activa por la Justicia.