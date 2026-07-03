Un automóvil Peugeot 208 que había sido robado durante un violento asalto a una vivienda fue recuperado por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 4ª, luego de un allanamiento de urgencia realizado en las últimas horas.

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La investigación permitió localizar el vehículo gracias al análisis de cámaras de seguridad y al sistema de rastreo satelital. Con esa información, los efectivos establecieron una zona de interés y, tras un relevamiento, descubrieron que el auto había sido trasladado y ocultado en un inmueble lindero. Allí observaron parte de la patente y otras características que coincidían con el rodado buscado.

Con intervención de la UFI N° 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, la Justicia autorizó un allanamiento de urgencia que permitió secuestrar el Peugeot 208. La mujer que se encontraba a cargo de la vivienda fue identificada y notificada de la formación de una causa por el delito de encubrimiento. No se dispusieron medidas restrictivas sobre su libertad.

El caso se originó durante la madrugada del 2 de julio, cuando dos delincuentes armados ingresaron a una casa mientras una familia dormía. Según la investigación, uno de los asaltantes amenazó con un arma de fuego a un menor de edad, mientras el otro reducía al propietario de la vivienda.

Antes de escapar, los ladrones se llevaron el Peugeot 208, teléfonos celulares, televisores, una notebook, un reloj inteligente y otros objetos de valor. La investigación continúa para identificar y detener a los autores del robo.

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