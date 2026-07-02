Tres adolescentes de 13, 15 y 15 años fueron demorados durante la madrugada de este jueves, acusados de provocar daños en una escuela y en un predio de la empresa Camuzzi, ubicados en la zona de Chile y México al 3900.

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El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas, que acudió al lugar tras un llamado de un empleado de seguridad de Camuzzi. El trabajador advirtió, mediante el sistema de videovigilancia, el ingreso de personas al predio de la empresa.

Al llegar a la Escuela Nº 15, los efectivos interceptaron a dos de los menores cuando se retiraban del establecimiento. Minutos más tarde, localizaron al tercer adolescente oculto dentro del predio de Camuzzi.

Durante la inspección, los policías secuestraron una barreta metálica que se encontraba en el interior de una mochila abandonada en las inmediaciones. Además, constataron la rotura de un vidrio y daños en una puerta de acceso de la escuela, así como la rotura de un vidrio en un galpón perteneciente a la empresa.

La causa quedó a cargo del fiscal Walter Martínez Soto, titular del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, quien dispuso la formación de actuaciones por el delito de daño. Tras ser notificados de la causa, los tres menores fueron trasladados al Centro Especializado de Aprehensión (CEA), luego de cumplirse las diligencias judiciales correspondientes.



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