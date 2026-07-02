Un adolescente de 17 años fue aprehendido en Mar del Plata luego de ser acusado de intentar robar un automóvil junto a otros dos cómplices. El hecho ocurrió en el barrio Peralta Ramos Oeste y la detención fue posible gracias a la intervención de un vecino que persiguió a los sospechosos hasta reducir a uno de ellos.

Ads

Puede interesarte

El intento de asalto se produjo durante la noche en la esquina de Lisandro de la Torre y 12 de Octubre. Según la investigación, tres delincuentes amenazaron con un arma blanca a una mujer de 58 años con la intención de apoderarse de su Volkswagen Voyage. Sin embargo, no lograron concretar el robo y escaparon a pie por la avenida Jacinto Peralta Ramos.

Un vecino que observó la secuencia decidió seguir a los sospechosos con su vehículo y logró interceptar a uno de ellos en la calle Bestoso, entre 12 de Octubre y El Cano, donde lo retuvo hasta la llegada de efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM).

Al arribar al lugar, los policías concretaron la aprehensión del menor y durante la requisa secuestraron una navaja metálica plegable que llevaba entre sus pertenencias.

Por disposición del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, se iniciaron actuaciones por tentativa de robo doblemente agravado por el uso de arma blanca y por haber sido cometido en poblado y en banda. Además, se ordenó el secuestro de la navaja y del teléfono celular del adolescente, quien fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

Ads

Los otros dos involucrados lograron escapar y son intensamente buscados por la Policía.

Ads