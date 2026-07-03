Un hombre de 39 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Decimosegunda luego de ser sorprendido dentro de una vivienda del barrio San Cayetano, a la que habría ingresado tras forzar una ventana de la cocina.

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El hecho ocurrió minutos antes de las 21 del jueves, en un domicilio ubicado sobre calle Tres Arroyos al 2100. El operativo se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un robo en proceso.

De acuerdo con la denuncia, una mujer de 71 años que se encontraba sola en la vivienda logró comunicarse con su hija para advertirle que un desconocido intentaba ingresar por una de las ventanas.

Al llegar al lugar, los efectivos ingresaron al inmueble con autorización de un familiar de la víctima y, tras recorrer la propiedad, encontraron al sospechoso oculto en un patio interno.

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Durante la requisa, los policías secuestraron un cuchillo con una hoja de aproximadamente 20 centímetros que el hombre llevaba entre sus prendas. El imputado fue identificado como una persona de 39 años en situación de calle.

La causa quedó a cargo del fiscal de Flagrancia, quien dispuso la aprehensión del acusado por el delito de violación de domicilio, el secuestro del arma blanca y el cumplimiento de las actuaciones de rigor. Además, ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

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