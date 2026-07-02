Una mujer de 27 años fue detenida acusada de integrar la banda que protagonizó un violento robo a mano armada en un autoservicio ubicado en la esquina de Laprida e Independencia, hecho ocurrido el pasado 19 de junio.

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El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), durante un allanamiento en una vivienda de Fleming al 2900.

Durante el operativo, la mujer fue aprehendida y notificada de la formación de causa por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, al ser señalada como una de las participantes del violento hecho.

Además, los efectivos hicieron efectiva una captura activa que pesaba sobre la sospechosa por incumplir una morigeración de pena. Según informaron fuentes de la investigación, la imputada había cortado la pulsera de monitoreo electrónico que llevaba colocada, motivo por el cual era intensamente buscada por la Justicia.

De acuerdo con la pesquisa, la mujer integraba el grupo que el 19 de junio asaltó el autoservicio junto a su pareja, actualmente internado tras haber sido aprehendido, y otros dos sospechosos que permanecen prófugos, por quienes continúa la búsqueda.

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Por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, la detenida fue trasladada a la Unidad Penal N° 50, donde permanecerá alojada mientras avanza la investigación para identificar y capturar al resto de los integrantes de la banda.

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