Detuvieron a un conductor que se fugó de un control vehicular
El hecho ocurrió al mediodía en el barrio San Juan. El conductor se negó a identificar, insultó a los agentes y fue interceptado tras una breve fuga.
Un hombre de 39 años fue aprehendido este mediodía, luego de evadir un control vehicular en la zona del barrio San Juan, mostrarse hostil con el personal policial y fugarse a bordo de una camioneta, siendo finalmente interceptado a las pocas cuadras.
El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos policiales en conjunto con agentes de la Patrulla Municipal, en el marco de un operativo de control en la zona de avenida Colón y Guido.
Según se informó, el conductor de una Toyota Hilux profirió insultos, se negó a identificar y desobedeció las órdenes impartidas por el personal actuante, lo que derivó en el intento de fuga.
Tras un breve seguimiento, el vehículo fue interceptado en Guido y Falucho, y el hombre quedó aprehendido en el lugar.
La causa quedó a cargo del Juzgado Correccional Nº1, que dispuso la formación de actuaciones por infracción al artículo 78 del Decreto Ley 8031/73 y la posterior libertad del imputado bajo caución juratoria, conforme al artículo 119 de la normativa vigente.