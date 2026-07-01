Un hombre de 39 años fue aprehendido este mediodía, luego de evadir un control vehicular en la zona del barrio San Juan, mostrarse hostil con el personal policial y fugarse a bordo de una camioneta, siendo finalmente interceptado a las pocas cuadras.

Ads

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos policiales en conjunto con agentes de la Patrulla Municipal, en el marco de un operativo de control en la zona de avenida Colón y Guido.

Según se informó, el conductor de una Toyota Hilux profirió insultos, se negó a identificar y desobedeció las órdenes impartidas por el personal actuante, lo que derivó en el intento de fuga.

Puede interesarte

Tras un breve seguimiento, el vehículo fue interceptado en Guido y Falucho, y el hombre quedó aprehendido en el lugar.

La causa quedó a cargo del Juzgado Correccional Nº1, que dispuso la formación de actuaciones por infracción al artículo 78 del Decreto Ley 8031/73 y la posterior libertad del imputado bajo caución juratoria, conforme al artículo 119 de la normativa vigente.

Ads

Ads