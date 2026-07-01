conductor detenido

El conductor del Bora declaró y fue trasladado a Batán

El joven que manejaba el auto que impactó contra una columna en la costa y Juan B. Justo fue dado de alta del Hospital Interzonal y trasladado a la Unidad Sanitaria de la penitenciaría. Previamente, fue indagado por el juez de la causa, en la que está imputado por el homicidio culposo de dos persona