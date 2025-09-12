La rutina del centro marplatense se vio interrumpida este mediodía cuando personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) interceptó a un motociclista de 33 años en la esquina de 25 de Mayo y España, quien circulaba en una moto Benelli 180 sin chapa patente colocada.

Al realizar la verificación de rutina, los uniformados constataron que el vehículo contaba con un “Pedido de secuestro activo” desde el 31 de diciembre de 2021, emitido por la Comisaría Quinta en el marco de una causa por robo agravado con intervención de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor.

De inmediato, los efectivos aprehendieron al conductor y secuestraron el rodado, que fue trasladado para su resguardo. En tanto, el procedimiento fue informado al fiscal Leandro Arévalo, quien dispuso la formación de la causa por encubrimiento y que el imputado fuera notificado y trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

