Detuvieron en Mar del Plata al conductor de una camioneta robada en La Matanza
El hecho ocurrió en el transcurso de un operativo en Alberti y la avenida Fermín Errea, en la intersección de los barrios Jorge Newbery y Santa Rosa de Lima.
Durante un operativo de seguridad que realizaba el personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) en Alberti y la avenida Fermín Errea, detuvieron esta tarde a un sujeto de 56 años que conducía una camioneta robada en septiembre del 2023 y le entregó documentos apócrifos a los oficiales.
Cuando las autoridades policiales lo frenaron, el conductor exhibió una cédula verde falsa y al cursar el número del motor y del chasis, descubrieron que el vehículo había sido robado hace casi dos años en La Matanza, provincia de Buenos Aires. De ese modo, los efectivos de la Comisaría Decimosegunda secuestraron el rodado y la documentación.
Por su lado, la Fiscalía Federal en turno, a cargo de Giudicce Néstor, ordenó el secuestro de la cédula de identificación del automotor y que se realicen actuaciones de rigor, así como que notifiquen al aprehendido por el delito de “Uso de documento falso”.
En tanto, el fiscal Arévalo dispuso que lo imputen por “Encubrimiento”, que la camioneta sea secuestrada y que al hombre lo trasladen a la Unidad Penal N ° 44 de Batán.
