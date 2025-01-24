La solidaridad no se toma cuarentena por el coronavirus

La Parroquia Santa Rosa de Lima, a través del Comité Barrial de Emergencia de 9 de Julio, distribuye comida para ayudar en la crisis por la pandemia del COVID-19, ademas de brindar apoyo a quienes se encuentran en vulnerabilidad, debido a la soledad o por situaciones de violencia y hacinamiento.