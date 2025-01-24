Encuentran en un taller sin habilitación un auto robado hace casi un año
Ocurrió en un local de reparaciones ubicado en el barrio Santa Rosa de Lima. El encargado del lugar fue imputado por el delito de “encubrimiento”.
Ocurrió en un local de reparaciones ubicado en el barrio Santa Rosa de Lima. El encargado del lugar fue imputado por el delito de “encubrimiento”.
El hecho ocurrió en el transcurso de un operativo en Alberti y la avenida Fermín Errea, en la intersección de los barrios Jorge Newbery y Santa Rosa de Lima.
La Parroquia Santa Rosa de Lima, a través del Comité Barrial de Emergencia de 9 de Julio, distribuye comida para ayudar en la crisis por la pandemia del COVID-19, ademas de brindar apoyo a quienes se encuentran en vulnerabilidad, debido a la soledad o por situaciones de violencia y hacinamiento.