Las autoridades recuperaron esta tarde en el barrio San Juan un auto que había sido sustraído de forma violenta el pasado lunes en Parque Hermoso. Además, el conductor llevaba otras dos patentes que no pertenecían al vehículo.

En el marco de un recorrido preventivo, el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) visualizó un rodado en la zona de San Martín y Funes con características similares al que había sido robado a mano armada el 29 de septiembre en la locación mencionada.

Tras inspeccionar el auto, los agentes detectaron que en su interior había dos chapas patentes pertenecientes a otro vehículo, por lo que de inmediato dieron aviso al personal policial, que realizó las comunicaciones correspondientes con la Policía Científica, la Fiscalía y su dueño.

De esta manera, el rodado fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó a resguardo para la continuidad de las actuaciones y pericias correspondientes.

