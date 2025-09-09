Aprehendieron a un hombre de 39 años que, junto a otras tres personas que no fueron identificadas, sustrajo una camioneta de una conocida empresa dedicada a servicios logísticos en el barrio 9 de Julio. El robo lo efectuaron a bordo de un taxi.

Durante la tarde, personal de la Comisaría Decimosegunda y del Comando de Patrullas fueron alertados de que cuatro sujetos que se trasladaban en un taxi habían asaltado a un hombre mayor en 25 de Mayo y Nasser, llevándose su camioneta Fiorino de la reconocida firma Andreani.

Tras ello, los agentes recuperaron el vehículo robado en Gascón y Calaza, el cual se encontraba abandonado en la vía pública, mientras que en paralelo lograron interceptar el Chevrolet Classic en Alvarado y Wilde.

Allí detuvieron a su conductor, quien por orden del fiscal Eduardo Layus fue imputado por el delito de “Robo agravado por su comisión en poblado y en banda mediante uso de arma no secuestrada” y enviado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.



