robo a taxi

Alerta taxistas: robaron a un chofer a punta de pistola
El hecho sucedió esta madrugada en San Martín y Pigüé y tras una persecución, fueron detenidos detrás del Aeroclub.
El hecho sucedió esta madrugada en San Martín y Pigüé y tras una persecución, fueron detenidos detrás del Aeroclub.
El hecho ocurrió a las 8 de la mañana. La víctima se encuentra bien, pero con un profundo corte en la mano.
El nuevo imputado tiene 26 años y tenía pedido de captura por un robo de junio del año pasado. Ya habían sido aprehendidos una mujer de 43 años, un hombre de 47 y tres adolescentes de 14, 15 y 16.
Dos sujetos robaron un taxi y fueron perseguidos por la policía durante 45 cuadras hasta que perdieron el control del vehículo.
El hombre había tocado el botón de pánico antes de llegar a destino.
Se trata de un joven de 22 años que fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán a la espera de su declaración ante el fiscal Guillermo Nicora.