Tras los constantes hechos de inseguridad y el aumento de los delitos, taxistas y remiseros se reunieron con el secretario de Seguridad comunal y con el jefe Departamental interino, el comisario mayor Miguel Ojeda (actual superintendente regional), para avanzar con medidas preventivas.



Las quejas del sector renacieron luego de una seguidilla de hechos delictivos, el último notificado ocurrido en la madrugada del pasado domingo 5 cuando tres sujetos golpearon al chofer y le sustrajeron el auto en la zona del Parque Industrial.

Puede interesarte

Sobre esto, el presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis, Pablo Sánchez dialogó con El Marplatense y expresó: “Hicimos una presentación mostrando el descontento en el sector por la extrema cantidad de robos que estamos sufriendo en estos días. Se incrementaron en un número importante. Las nuevas autoridades nos manifestaron que el comisario Ojeda se quedaría a cargo de la Distrital”.

"También estuvo el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalvez quienes nos afirmaron que van a reforzar las medidas. Él se mostró con mucha predisposición, con fuerzas renovadas para intensificar los controles, en la periferia con pasajeros como los puestos fijos. Prometió que iba a haber más presencia policial en la calle para cuidar la integridad de los remiseros y taxistas", dijo.

Puede interesarte

"El Secretario también mostró su preocupación y nos confirmó que desde el Municipio iban a gestionar para que tengan más combustibles los patrulleros, una problemática que se escucha a diario en las calles. El sector se mostró conforme y el diálogo siempre es continuo", siguió.

Además, "se hizo hincapié en el COM con los servicios antipánico ya que algunos llamados no llegan a los móviles. Se va a priorizar la atención para que el labor sea más efectivo", indicó.

"El balance es positivo. Tenemos una relación continua con las autoridades. A veces notamos buena predisposición que no llega al labor en las calles pero ahora se comprometieron nuevamente a un mayor esfuerzo para que se vea la presencia policial en las calles, para no lamentar hechos de mayor gravedad a los que ya vivimos", siguió desde la Sociedad de Conductores de Taxi.

Puede interesarte

"La cantidad de sucesos de inseguridad, aumentó notablemente. No nos enteramos de todos porque algunos compañeros no pertenecen a la entidad o porque no trasciende el hecho o la denuncia para no perder tiempo, pero creció en una cifra muy importante. La violencia está presente. Por suerte no tuvimos que lamentar los de extrema violencia con situaciones irreparables, pero mientras sigan creciendo, esto va a suceder. Por eso queremos que se tomen las medidas necesarias", concluyó el referente.