Se preparan los operativos de seguridad para las elecciones

Desde la secretaria de seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredón se trabaja en la organización del operativo de seguridad para los próximos comicios electorales. Marcelo Lencina, Subsecretario de Seguridad manifestó que "organizamos un centro de comando unificado, para llevar la prevención