El COM intervino en más de 10 mil situaciones durante el primer cuatrimestre del año
Del total, 3002 corresponden a enero, 2523 a febrero, 2573 a marzo y 2456 a abril.
Del total, 3002 corresponden a enero, 2523 a febrero, 2573 a marzo y 2456 a abril.
Se realizaron controles coordinados por la Secretaría de Seguridad, con apoyo de fuerzas provinciales, en distintos barrios de la ciudad para mantener el orden, prevenir picadas ilegales y disuadir actividades delictivas.
El primer taller se desarrolló en formato híbrido en el Colegio de Técnicos, ubicado en Dorrego al 1371.
Además, desde el inicio del año el total de motos secuestradas asciende a 253.
Ya son más de 4600 los rodados secuestrados durante este año.
Desde la secretaria de seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredón se trabaja en la organización del operativo de seguridad para los próximos comicios electorales. Marcelo Lencina, Subsecretario de Seguridad manifestó que "organizamos un centro de comando unificado, para llevar la prevención
Los simpatizantes del equipo cordobés aseguraron que, por el operativo de seguridad desplegado, debieron permanecer en Parque Camet, "sin ningún tipo de posibilidades de comer, refrescarse, acceder a un sanitario o llegar a algún lugar, después de 14 horas de viaje". Finalmente, los micros pudieron