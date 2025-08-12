Más operativos en la vía pública: se secuestraron 106 motos durante el fin de semana
Se realizaron controles coordinados por la Secretaría de Seguridad, con apoyo de fuerzas provinciales, en distintos barrios de la ciudad para mantener el orden, prevenir picadas ilegales y disuadir actividades delictivas.
Desde el viernes al domingo, la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad -Tránsito y el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM)- y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, llevó adelante operativos en distintos barrios de la ciudad.
El objetivo fue garantizar el orden en la vía pública, reducir los siniestros viales, prevenir el uso indebido de las motos y frenar conductas indebidas o delictivas vinculadas a estos vehículos.
En este contexto, se secuestraron un total de 106 motos por diversas infracciones a la normativa vigente.
Cabe recordar que estos operativos forman parte de una política sostenida de la gestión municipal, que busca garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, reforzar la seguridad y promover la convivencia en el espacio público.
