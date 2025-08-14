Debut y despedida: robó una moto a la madrugada y lo atraparon en un operativo de seguridad a la tarde
El ilícito se registró anoche en el barrio Zacagnini, pero el delincuente fue aprehendido esta tarde mientras conducía por la avenida Tejedor y Joaquina Acevedo.
Un hombre de 38 años sustrajo en la madrugada una moto en el barrio Zacagnini, pero a las pocas horas fue descubierto mientras conducía por la avenida Tejedor y Acevedo, y quedó detenido.
La víctima fue un sujeto de 42 años, a quien su vecina le advirtió que le estaban robando el rodado, pero al salir ya no estaba. A partir de ello, las autoridades iniciaron actuaciones de rigor por “Robo de motovehículo” e insertaron en el sistema el pedido de secuestro activo.
En ese marco, personal del Comando de Patrullas que llevaba a cabo un operativo de seguridad en la avenida Tejedor al 1600 detuvo al ladrón, que se encontraba a bordo del vehículo robado en la madrugada.
Tras ello, el fiscal Facundo De la Canale ordenó que notifiquen al detenido de la formación de la causa por el delito de “Encubrimiento” y que lo envíen a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
