Un incendio de gran magnitud ocurrió en la noche del miércoles y dejó como saldo material la destrucción total de 10 patrulleros. El operativo comenzó cerca de las 23:10, cuando una dotación del cuartel Monolito acudió al lugar tras un llamado de emergencia.

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Debido a la magnitud del incendio, también trabajó un camión cisterna del cuartel Centro para reforzar las tareas de extinción.

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Una vez controlado el fuego, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento para evitar nuevos focos. No se registraron personas heridas ni víctimas.

Por el momento, no se informó el origen del incendio y se aguardan las pericias para determinar cómo comenzaron las llamas.

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