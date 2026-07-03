Juan Carlos Gutiérrez tiene 46 años y es oriundo de Empedrado, en la provincia de Corrientes. Se desempeñaba como guinchero de cubierta en el buque pesquero marplatense *Luca Mario*, donde realizaba tareas vinculadas al manejo de redes y cargas durante las maniobras de pesca

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El marinero desapareció el martes por la tarde, cuando una falla en una retenida de popa provocó que tres tripulantes cayeran al mar durante el último lance de pesca de langostino, a unas 160 millas náuticas de Puerto Deseado, en Santa Cruz.

Dos de los trabajadores lograron aferrarse a las redes y fueron rescatados por sus compañeros, mientras que Gutiérrez fue arrastrado por el oleaje y se perdió de vista. Al momento del accidente llevaba colocado el equipo de seguridad correspondiente, incluyendo casco, botas, abrigo y chaleco salvavidas.

Desde entonces, la Prefectura Naval Argentina mantiene un amplio operativo de búsqueda con embarcaciones, un avión y la colaboración de otros buques que navegaban en la zona, mientras familiares y la comunidad pesquera siguen con expectativa las tareas para dar con su paradero.

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