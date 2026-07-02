Personal de la Unidad de Prevención de Policía Local aprehendió a un joven de 21 años, tras ser sorprendido sobre la losa de una vivienda del barrio Regional.

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El episodio delictivo se registró en una propiedad de Paula Albarracín al 3000, la cual se encontraba sin moradores al momento del hecho, según indicaron fuentes policiales.

El procedimiento se inició al detectarse la presencia del individuo en el techo de la propiedad, tras lo cual fue reducido por los efectivos y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

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Tomó intervención el Juzgado Correccional Nº1, que dispuso la formación de actuaciones por infracción al artículo 61 del Decreto Ley 8031/73 y el cumplimiento de las diligencias de rigor.

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