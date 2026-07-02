El siniestro ocurrió este jueves por la mañana, a la altura del kilómetro 17,5, en jurisdicción de Batán. La víctima fue rescatada antes de la llegada de los bomberos y trasladada al Hospital Interzonal de Mar del Plata.

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Un hombre resultó herido este jueves por la mañana tras protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 88, a la altura del kilómetro 17,5, en jurisdicción de Batán.

El hecho se registró se registó cuando, por causas que se investigan, una camioneta Toyota Hilux despistó de la calzada y terminó impactando contra una arboleda ubicada a la vera de la ruta.

Hasta el lugar acudió una dotación del Cuartel de Bomberos de Batán. Al arribar, los efectivos constataron que el conductor ya había sido retirado del interior del vehículo por personas que se encontraban en el lugar, por lo que no fue necesario realizar tareas de rescate.

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El hombre recibió las primeras asistencias médicas y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata para una mejor evaluación.

Tras asegurar la escena, los bomberos realizaron el corte del suministro eléctrico de la camioneta como medida preventiva para evitar riesgos posteriores al impacto. Finalizadas las tareas, la dotación regresó al cuartel.

Las circunstancias que provocaron el despiste continúan siendo materia de investigación.

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