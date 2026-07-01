Un hombre de 25 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas tras ser acusado de robar una botella de fernet de un supermercado y agredir a dos efectivos policiales durante el intento de fuga.

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El hecho se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un hurto en el supermercado Boiano, ubicado sobre Cerrito al 1400. El propietario del comercio informó que un joven había sustraído una botella de bebida alcohólica y entregó a la Policía las imágenes de las cámaras de seguridad, además de una descripción física y de la vestimenta del sospechoso.

Con esa información, los efectivos localizaron al acusado en las inmediaciones. Al advertir la presencia policial, el hombre arrojó la botella que llevaba consigo e intentó escapar hacia un asentamiento de la zona.

Durante la persecución, el sospechoso se resistió a la detención y agredió físicamente al personal policial. Según informaron fuentes oficiales, le dio un cabezazo a un efectivo y golpeó a una sargento en un intento por evitar ser reducido.

Finalmente, tras un forcejeo, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Tercera. La fiscal Ana María Caro, a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, dispuso la formación de una causa por los delitos de hurto y resistencia a la autoridad, ordenó las diligencias de rigor y el traslado del imputado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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