Personal del Comando de Patrullas Norte aprehendió a un hombre de 23 años luego de una persecución iniciada en la intersección de Santa Cruz y Juncal. En la huida, el sujeto intentó descartarse de un revólver calibre .38.

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Según informaron fuentes policiales, el sujeto circulaba junto a otro individuo en una motocicleta sin patente y ambos intentaron evadir un control policial, iniciando una fuga por distintas arterias de la zona.

Durante la persecución, uno de los ocupantes arrojó una bicicleta, mientras que el aprehendido descartó un revólver calibre .38 con numeración suprimida y seis municiones intactas.

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Posteriormente, los efectivos secuestraron el arma de fuego, un teléfono celular y la motocicleta Zanella ZB 110 en la que se desplazaban, la cual registraba un pedido de secuestro activo desde el 7 de septiembre por hurto de motovehículo.

Intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia, que dispuso la formación de actuaciones por portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento, la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal bonaerense y el traslado del aprehendido a sede judicial.

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