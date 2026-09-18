Dos personas fueron aprehendidas luego de un robo cometido durante la madrugada en una zapatería ubicada sobre San Martín al 3000. Se trata de una mujer de 34 años y un hombre de 42, quienes fueron interceptados por efectivos de la Comisaría Primera mientras trasladaban un bolso con los elementos sustraídos del comercio.

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El hecho fue descubierto por el propietario de la zapatería “Clover”, de 57 años, cuando se presentó para abrir el local. Al ingresar, constató que delincuentes habían entrado durante la madrugada luego de forzar una ventana ubicada en un patio interno y acceder posteriormente por el techo.

Del interior del comercio fueron sustraídos 18 pares de zapatillas y una notebook Lenovo. A partir de la denuncia, efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) comenzaron a relevar las cámaras de seguridad de la zona y lograron establecer la participación de los dos sospechosos.

Con esa información, durante una recorrida preventiva, los policías localizaron a ambos en inmediaciones de Independencia, entre Balcarce y Libertad. Al momento de ser interceptados llevaban consigo un bolso que contenía los elementos denunciados como robados.

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El propietario de la zapatería reconoció las zapatillas y la notebook como de su propiedad, por lo que los objetos fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 14, a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán. La fiscalía dispuso la aprehensión de ambos acusados, la notificación de la formación de la causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, su traslado a una unidad penitenciaria y la presentación a primera hora ante la autoridad judicial.

A partir del relevamiento de las cámaras y de los elementos incorporados al expediente, la fiscalía dispuso además recaratular la causa como “Robo doblemente agravado por efracción y escalamiento”.

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