Cuatro de los detenidos por el robo organizado de cables en Mar del Plata quedaron con prisión preventiva por 180 días, luego de la audiencia de formalización realizada ante el juez federal de Garantías Santiago Inchausti. Otros dos acusados permanecen hospitalizados y todavía no fueron sometidos a esa instancia judicial. Y todavía, hay tres prófugos.

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El fiscal federal Carlos Martínez explicó a El Marplatense que la prisión preventiva fue solicitada por el Ministerio Público y que los cuatro imputados están acusados por “asociación ilícita agravada, robo agravado e interrupción de las comunicaciones”.

“En el marco de la audiencia de formalización realizada en el día de ayer en el juzgado de garantías, el juez Santiago Inchausti, a pedido de este Ministerio Público, dispuso la prisión preventiva de cuatro de los detenidos el día domingo”, confirmó Martínez.

El fiscal señaló que los delitos atribuidos a los acusados “en su conjunto llevan penas de hasta 20 años de prisión posiblemente”. Además, la Justicia dispuso medidas cautelares y patrimoniales que incluyen “embargos, inhibiciones, secuestro de los elementos que habían sido habidos en los distintos allanamientos”.

Respecto de los otros dos detenidos, Martínez aclaró que permanecen internados en el HIGA y que será necesario esperar su evolución para avanzar con la formalización. “Hay otras dos personas detenidas que están hospitalizadas en el HIGA, que hay que esperar la evolución para eventualmente recibirles la audiencia de formalización”, explicó.

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En paralelo, continúa la búsqueda de los tres sospechosos que lograron escapar durante los operativos del domingo. “Se sigue en la búsqueda de los tres prófugos que habían logrado escapar el día domingo”, sostuvo el fiscal.

La investigación también avanza sobre el aspecto patrimonial de la organización y busca determinar quiénes estarían detrás de la maniobra. En ese sentido, Martínez remarcó que “la mayoría de los intervinientes no son de la ciudad de Mar del Plata, sino que provienen del conurbano bonaerense”.

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