Un hombre de 27 años que tenía un pedido de detención activo fue detenido durante un operativo preventivo realizado por efectivos del Comando de Patrullas Sur en Mar del Plata.

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El procedimiento ocurrió el 15 de septiembre, cuando los policías realizaban una recorrida en inmediaciones de Olazar y Solís. Al identificar al sospechoso y consultar sus datos en el sistema informático, constataron que registraba una medida judicial vigente solicitada por el Juzgado de Ejecución Penal N.º 2 de Mar del Plata.

Según se informó, el pedido estaba relacionado con dos causas judiciales. La primera se inició en diciembre de 2024, cuando el hombre fue aprehendido acusado de protagonizar tres hechos de daños contra vehículos estacionados en distintos puntos de la ciudad.

En aquella oportunidad, los rodados afectados fueron un Volkswagen Gol Trend, una Chevrolet Tracker y un Citroën C3.

El segundo expediente corresponde a un hecho ocurrido en abril de 2025, cuando el hombre habría intentado sustraer un carro con cartones en inmediaciones de Pasaje San Jorge al 1700. De acuerdo con la investigación, durante el episodio arrojó una piedra contra el propietario del carro y luego agredió a efectivos policiales.

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Como consecuencia de ese hecho, dos policías sufrieron lesiones y el móvil policial también resultó dañado durante el traslado del detenido.

Tras confirmar la vigencia del pedido judicial, los efectivos comunicaron la situación a la autoridad interviniente. Se dispuso la notificación de la medida, la lectura de sus derechos y el traslado del hombre a la Unidad Penal N.º 15, donde quedó a disposición de la Justicia.

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