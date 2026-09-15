Personal del GTO de la Comisaría Cuarta de Mar del Plata llevó adelante un procedimiento en el barrio Don Bosco, en el marco de tareas preventivas vinculadas a la prevención de robos y hurtos de automotores, donde se logró secuestrar una camioneta que con patente y chasis apócrifos.

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Durante la intervención, en inmediaciones de las avenidas Colón y Jara, los efectivos detectaron una Toyota Hilux que presentaba irregularidades en su identificación. Al ser inspeccionada, se constató que la camioneta tenía patente apócrifa, numeración de chasis adulterada y una cédula de identificación vehicular falsa, además de documentación complementaria también irregular.

Ante estas inconsistencias, se procedió al secuestro del rodado y de toda la documentación vinculada, que será sometida a las pericias correspondientes para determinar su origen y trazabilidad.

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En el procedimiento, un hombre de 40 años fue notificado de la formación de una causa por infracción a los artículos 292 y 289 inciso 3° del Código Penal, en el marco de una investigación por averiguación de ilícito. No se adoptaron medidas restrictivas de su libertad.

El procedimiento continúa bajo investigación para establecer si existen otros vehículos comercializados bajo la misma modalidad.

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