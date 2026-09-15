Efectivos de la Comisaría Decimotercera y la Subcomisaría Acantilados llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en Calle 449 entre 2 y 4, en Los Acantilados, donde fue aprehendido un joven de 23 años investigado por un hecho de amenazas agravadas y lesiones leves ocurrido el 29 de agosto contra un vecino de 53.

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Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un revólver calibre .22 sin numeración y sin municiones, además de una réplica de arma de fuego tipo pistola adaptada como encendedor.

Con los elementos incorporados a la causa y la denuncia de la víctima, se dispuso la aprehensión del imputado por los delitos de lesiones leves, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de uso civil condicional.

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Además de estas diligencias, se ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

ESTAFAS TELEFÓNICAS

Personal del Comando de Patrullas Sur acudió a un domicilio ubicado en Calle 767 entre 6 y 8 tras un llamado al 911 por una confrontación entre varios hombres, donde un vecino de 71 años denunció que un joven de 23 años se había presentado en el lugar solicitando dinero bajo el argumento de una supuesta ayuda económica destinada a su yerno, lo que luego fue confirmado como un intento de estafa telefónica. Durante el procedimiento policial se secuestraron un teléfono iPhone 13 Pro y una motocicleta, y se dispuso la aprehensión del imputado y su traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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